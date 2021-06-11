الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أطنان من خام الذهب في حملة أمنية بأسوان

ضبط ذهب
ضبط ذهب

تمكنت أجهزة مديرية أمن أسوان من ضبط ، 3 متهمين، بحوزتهم، سيارة محمل عليها 97 جوالا من أحجار «الكوارتز» التي تحتوي على خام الذهب و تزن حوالي 5 أطنان، وذلك في عدة حملات أمنية على مستوى المحافظة بناء علي توجيهات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.، و تحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

- تنفيذ 724 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

في سياق آخر ، شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، خلال حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، بناء على تعليمات اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 724 حكما قضائيا، تضمنت تنفيذ 138 حكم حبس جزئي و29 حكم حبس مستأنف و393 أحكام غرامات 160 أحكام المخالفات.

 

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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