تصدرت تريند تويتر.. من هي شيماء فرغلي أرملة سعيد صالح؟

تصدرت شيماء فرغلي، أرملة الفنان سعيد صالح، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد ظهورها مع الإعلامية ياسمين الخطيب، وكشفها عن مفاجآت في حياتها وأخرى عن زواجها من الفنان سعيد صالح.

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