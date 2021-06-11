تصدرت تريند تويتر.. من هي شيماء فرغلي أرملة سعيد صالح؟
تصدرت شيماء فرغلي، أرملة الفنان سعيد صالح، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد ظهورها مع الإعلامية ياسمين الخطيب، وكشفها عن مفاجآت في حياتها وأخرى عن زواجها من الفنان سعيد صالح.
وفي سياق متصل، تستعرض الدستور أبرز المعلومات عن شيماء فرغلي
- دخلت شيماء فرغلي الفن وهي لا تزال بسن المراهقة من خلال مسرح الأطفال.
- عملت بمسرح النجم الكبير سعيد صالح الذي أحبها بعد ذلك وتزوجها.
- بعد مرض الراحل سعيد صالح تفرغت شيماء فرغلي له لرعايته وتغاضت عن فنها.
- بعد وفاة زوجها بفترة عادت إلى الفن من خلال مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" و"عائلة حاحا" وفيلم "السبع خطايا".
- شيماء فرغلي تعتبر الزوجة الثانية للفنان المصري الراحل سعيد صالح.
- كشفت شيماء فرغلي خلال لقاءات عن تفاصيل جديدة عن علاقتها بالممثل الراحل وأيامه الأخيرة، حيث ذكرت أنها ارتدت الحجاب بناءً على رغبة منه في بداية ارتباطهما.
- قالت شيماء فرغلي إن سعيد صالح ساعدها في حفظ القرآن الكريم.
- عملت شيماء فرغلي فنانة مسرح في عمر الـ 13 عامًا، وقالت إنها لم تتزوج منه من أجل الوصول للشهرة.
- قالت شيماء فرغلي انهما تزوجا بعد قصة حب وصفتها بـ"الغريبة والعجيبة"، مؤكدة تعرضها للكثير من الانتقادات بسبب فارق السن بينهما.
- تقابلت شيماء فرغلي وسعيد صالح صدفة خلال متابعته لإحدى مسرحياتها، وأعجب بأدائها وطلب أن يتم إشراكها في أعماله.
- قالت شيماء فرغلي إن ابنة سعيد صالح كانت صديقة لها، وأنهما اضطُرا لإخفاء خبر الزواج عنها في بداية الأمر مراعاة لشعورها، وفق تعبيرها.
- أكدت شيماء فرغلي أن زواجها من الفنان الراحل كان سريعًا، لكنه تم بشكل شرعي
جدير بالذكر أن أرملة الفنان الراحل سعيد صالح، شيماء فرغلي، قد تصدرت محركات البحث على مدار اليومين الماضيين، وما زالت متصدرة تريند موقع تويتر.