ضبط 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية من ضبط 14027 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 13934 شخصاً واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 93 شخصاً لم يسددوا الغرامة المقررة في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 1171 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 265 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1995 أرجيلة.