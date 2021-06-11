«التنمية المحلية» تستعرض إنجازات 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي

واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ تكليفات الرئيس بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس ويعمل على تنفيذها، طيلة 7 سنوات فائتة.

وتعد مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية كمرحلة أولى فى عام 2019 ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً و يستفيد من المبادرة في المرحلة الأولى حوالي 1,9 مليون مواطن ، تم اختيار 143 تجمع ريفي بالمحافظات لتنفيذ المبادرة تم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 628 مشروع وفرت أكثرمن 300 ألف فرصة عمل .

كما تم توفير 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي، وحققت المرحلة الأولي عدداً من النجاحات من بينها رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم للمواطنين وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتوفير 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ ورصف 188 كيلو متر طرق وتم تغطية 47 تجمع ريفى بالصرف المغطى و تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب لحوالى 88 تجمع ريفى وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة لحوالي 125 تجمع ريفى.

حتى جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث تم البدء بتنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة وتم اختيار 52 مركز فى 20 محافظة وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى 1413 قرية بإجمالى 10611 تابع .

وتتولى وزارة التنمية المحلية مهمة الإشراف على المبادرة في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول،

كما تتولى الوزارة لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية : مسئولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض .

ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية من بينها صرف صحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ووحدات صحية والأبنية التعليمية والإتصالات وتبطين الترع وتأهيل المصارف ومجمعات زراعية، كما يشمل المشروع محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتتضمن إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي و تشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم و تدوير مخلفات وتنمية زراعية/ سمكية و تطوير الري الحقلي، كما يشمل المشروع التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ويتضمن هذا المحور سكن كريم ومحو أمية وتعليم الكبار و حملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس، وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوي الاحتياجات .