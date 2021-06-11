رئيسة ديوان المستشارية الألمانية تستبعد إغلاقًا صارمًا آخر

ذكر رئيس ديوان المستشارية الألمانية، هيلجه براون، لمحطة" آر تي إل "الألمانية التلفزيونية، أن البلاد قد تواجه موجة رابعة من الجائحة نتيجة لسلالة دلتا التي تنتشر عبر المملكة المتحدة ولكنها لن تؤدي إلى إغلاق صارم آخر من النوع الذي شهدته البلاد في الشتاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيلجه القول إنه في حين أن الإصابات قد ترتفع مجددا في الخريف فأن موجة جديدة لن تنشأ إذا ما جرى تطعيم ما يكفي من الأشخاص.



ولن ينصب السؤال في الخريف حول عما إذا كانت هناك جرعات كافية من اللقاحات ولكن عما إذا كان هناك ما يكفي من الأشخاص يرغبون في التطعيم.



وسوف يحول معدل تطعيم بنسبة 80 % من السكان دون حدوث هذا، يشار إلى أن 5ر47 % من كل الألمان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا حتى أمس الخميس فيما تلقى و8ر24 % تطعيما كاملا، يشار إلى أن عدد سكان ألمانيا يبلغ 2ر83مليون نسمة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2440 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و711569.



وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 102 ليصل إلى 89687.