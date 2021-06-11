الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة ديوان المستشارية الألمانية تستبعد إغلاقًا صارمًا آخر

هيلجه براون
هيلجه براون

ذكر رئيس ديوان المستشارية الألمانية، هيلجه براون، لمحطة" آر تي إل "الألمانية التلفزيونية، أن البلاد قد تواجه موجة رابعة من الجائحة نتيجة لسلالة دلتا التي تنتشر عبر المملكة المتحدة ولكنها لن تؤدي إلى إغلاق صارم آخر من النوع الذي شهدته البلاد في الشتاء.  

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيلجه القول إنه في حين أن الإصابات قد ترتفع مجددا في الخريف فأن موجة جديدة لن تنشأ إذا ما جرى تطعيم ما يكفي من الأشخاص.


 ولن ينصب السؤال في الخريف حول عما إذا كانت هناك جرعات كافية من اللقاحات ولكن عما إذا كان هناك ما يكفي من الأشخاص يرغبون في التطعيم.
 

وسوف يحول معدل تطعيم بنسبة 80 % من السكان دون حدوث هذا، يشار إلى أن 5ر47 % من كل الألمان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا حتى أمس الخميس فيما تلقى و8ر24 % تطعيما كاملا، يشار إلى أن عدد سكان ألمانيا يبلغ 2ر83مليون نسمة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2440 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و711569.
 

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 102 ليصل إلى 89687.

رئيسة ديوان المستشارية الألمانية المانيا برلين كورونا كوفيد اللقاح

الأكثر قراءة

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق: تقارير مزيفة

تفاصيل طقس اليوم الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة

أخفى المسروقات في عزبة الهجانة واختبأ في السلام.. الأمن يضبط لص المجوهرات بمدينة نصر

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين