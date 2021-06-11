الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خطيب مسجد السيدة حورية ببني سويف: الصدقة زكاة للنفس وبركة للمال والعمر

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

قال الشيخ أحمد عبد العال إمام خطيب وإمام مسجد السيدة حورية ببنى سويف، اليوم الجمعة، إن الصدقة هي زكاة للنفس والمال وقربة إلى المولى سبحانه وتعالى ، مبينا أن الصدقة تأتي من صدق الإنسان مع ربه في القول والعمل والسلوك والإنفاق في أوجه البر والخير والذي يقود إلى الجنة والفوز برضوان الله وجنته ، وأن صدق الفرد مع الله وحبه لوطنه وإخلاصه في العمل، من أعظم الصدقات والتقرب إلى الله حب الوطن والانتماء إليه. 

جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد السيدة حورية عنها  بمدينة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، و اللواء جمال مسعود السكرتير العام، و اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،و الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، وللواء وليد البيلي رئيس المدينة، والشيخ عمر الناضوري مدير إدارة أوقاف البندر، والمستشار أحمد عباس نائب رئيس مجلس إدارة المسجد.

 - فضائل الصدقة

 وتناولت  خطبة الجمعة موضوع" المفهوم الأوسع للصدقة"، و أشار خطيب الجمعة إلى الصدقة لها فضائل زاخرة في الدنيا والأخرة ،  معددا تلك الفضائل  والتي منها أنها تزيد في المال والعمر وتبارك فيهما ، وتداوى الأمراض القلبية والبدنية وترفع البلاء وتفتح على المتصدقين أبواب الخير والسعادة في الدارين ، مشيرا إلى أن من أبواب الصدقة  المشاركة في مشروع صكوك الأضحية ، والذي يعتبر مشروعاً صحياً ودينيا ويحافظ على البيئة والصحة العامة.

 و أقيمت شعائر الصلاة وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية "سجادة صلاة" والحفاظ على  التباعد الاجتماعي بين المصلين. 

مسجد السيدة حورية ببنى سويف
مسجد السيدة حورية ببنى سويف
مسجد السيدة حورية ببنى سويف
مسجد السيدة حورية ببنى سويف
مسجد السيدة حورية ببنى سويف
مسجد السيدة حورية ببنى سويف
بني سويف وزارة الأوقاف إمام مسجد التدابير الاحترازية مدينة بنى سويف

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