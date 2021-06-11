ثلاث جلسات و17 متحدثا.. تفاصيل اليوم الأول لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية

تنطلق الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة إفريقية، وترصد "الدستور" أجندة اليوم الأول لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية.

يشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "العمل معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا"، ويتحدث خلالها كل من:

- الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

- المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- السفير سامح شكري وزير الخارجية.

- فهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA.

‏- Wamkele Keabetswe Mene الأمين العام، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA.

- الجلسة الثانية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا

و تحت عنوان "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا: دور الحكومات والشركاء الإقليميين"، تناقش الجلسة الثانية دور برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجه التحديات العالمية الحالية غير المسبوقة، والشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والشركاء الإقليميين لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والصحي والاجتماعي للشعوب الأفريقية، ودور المبادرات العامة والخاصة في رفع جودة الموارد البشرية للشعوب الإفريقية من خلال تحسين الخدمات الصحية والحد من التوابع السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وكيف يمكن للقطاع الخاص والشركاء الإقليميين المساعدة في تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويتحدث خلالها كل من:

- الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و

- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

- الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

- Wamkele Keabetswe Mene، الأمين العام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.

- الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، جمهورية السودان.

‏- Abdou Fall رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى (APIX)، السنغال.

و يدير الجلسة الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.

- الجلسة الثالثة تناقش مشاريع البنية التحتية الإقليمية

فيما تناقش الجلسة الثالثة مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، والتحديات المشتركة في إفريقيا، إقامة بنية تحتية فعالة وإسكان ميسور وصرف صحي عالي الجودة، ومحاور الطاقة في إفريقيا نحو تبادل المعرفة والتعاون الإقليمي "عرض تجربة مشروع ربط الكهرباء في مصر مع الدول الأفريقية"، وتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات من خلال تطوير شبكة نقل متنوعة على المستوى القاري.

و يتحدث في الجلسة كل من:

- الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

- الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة.

‏- DhieuMathokDiing، وزير الاستثمار، جمهورية جنوب السودان.

‏- Anthony NkinzoKamole، المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار، جمهورية الكونغو الديمقراطية (ANAPI).

ويدير الجلسة المهندس طارق شكري، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.