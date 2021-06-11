الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التضامن»: «ديارنا» يحارب ظاهرة الغارمات.. وسيجني 15 مليون جنيه إيرادات

نيفين القباج
نيفين القباج

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن إيرادات معرض "ديارنا" تخطت 13 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 مليون جنيه بنهاية المعرض.

وأضاف البكساوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الإقبال على المعرض مرتفع للغاية وفاق كل التوقعات، مشيرا إلى أن حملة التبرع لتجهيز العرائس مازالت مستمرة وتخطت أكثر من 3 مليون جنيه، موضحا أن قرار الوزيرة الدكتورة نيفين القباج بمد العمل فى المعرض لمدة 3 أيام ساعد على زيادة المبيعات التى تتخطى المليون جنيه فى اليوم الواحد.

وأشار البكساوي إلى أن المعرض يعمل في إطار الرسائل التي تستهدفها الوزارة من دعم الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، إضافة إلى خفض نسبة المواطنين المعرضين أن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، وهى من القضايا التى تعمل عليها حاليا وزارة التضامن فى ظل التوجيهات الرئاسية بالقضاء على هذه الظاهرة، كما يستهدف المعرض تسويق برنامج مودة لتوعية المقبلين على الزواج.

وأضاف أن المعرض يشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل و يدعم المشروعات متناهية الصغر، ويساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع، والذى يأتي في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين، والترويج للمنتج المصري.

وأشار مستشار وزيرة التضامن، إلى أن الدولة تحرص على  إقامة المعارض في مختلف المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لفتح عديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل، علاوة على دعم الأسر المنتجة لتكافؤ الفرص.

زواج مشروعات وزيرة التضامن برنامج مودة ديارنا

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