الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ينطلق اليوم.. أبرز المعلومات عن منتدى هيئات الاستثمار الإفريقية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تنطلق الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة إفريقية، و وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار.

 

  1. يعقد المؤتمر بحضور ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة "WAIPA"، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الإفريقي.
  2. يحضر المنتدى ممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.
  3. تشهد أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات التي تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
  4. يهدف المنتدى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية.
  5. من المقرر أن تتناول الجلسات سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية.
  6. ستتناول الجلسات سبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063 ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من التوابع السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
  7. يشهد المنتدى عرض أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية.
  8. من المقرر أن يشهد المنتدى أيضًا فرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.
الافريقي الاتحاد مصر تعاون مجلس الوزراء

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