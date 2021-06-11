الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة هبوط أرضي في كوبري بمنشاة ناصر

هبوط أرضي
هبوط أرضي

عززت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، من تواجدها بمحيط الهبوط الأرضي في نهاية كوبري بمنطقة منشأة ناصر وانتقل رجال الحى لمعالجة الهبوط.

وتلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة شكوى بشأن وجود هبوط أرضي نهاية كوبري منشأة ناصر، وفي استجابة سريعة من المحافظة، بقيادة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجه بسرعة التنسيق مع حي منشأة ناصر، ومديرية الطرق؛ لإزالة أسباب الشكوى. 

 وتم التواصل مع الجهات المعنية، وتجري معالجة الهبوط الأرضي على الفور حرصًا على سلامة المواطنين، وإزالة أسباب الشكوى، وذلك في إطار التواصل المستمر بين المحافظة والأحياء، لإزالة أسباب الشكاوى التي ترد من المواطنين.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة منطقة منشأة ناصر غرفة عمليات محافظة القاهرة وجود هبوط أرض كوبري منشأة ناصر

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