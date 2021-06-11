الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 7867 طفلا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة «السمعيات»

مبادرة السمعيات بالمنيا
مبادرة السمعيات بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا فحص 7867 طفلاً حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة ضمن مبادرة «السمعيات» للكشف على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 7867 طفلاً حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي، مشيراً إلى توقيع الكشف والفحص الطبي على 183 ألفاً و228 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية مايو الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد من الحالة يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

 

مبادرة السمعيات بالمنيا
مبادرة السمعيات بالمنيا
مبادرة السمعيات بالمنيا
مبادرة السمعيات بالمنيا
المنيا مديرية الصحة مبادرة السمعيات فحص الأطفال الدكتور محمد نادي

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