فحص 7867 طفلا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة «السمعيات»
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا فحص 7867 طفلاً حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة ضمن مبادرة «السمعيات» للكشف على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 7867 طفلاً حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي، مشيراً إلى توقيع الكشف والفحص الطبي على 183 ألفاً و228 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية مايو الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد من الحالة يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.