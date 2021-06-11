رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر: استقبلنا 2300 طلب حتى الآن

فتحت مسابقة ملكة جمال مصر 2021، أبوابها لاستقبال المتقدمات للمنافسة على اللقب على أن يتم غلق باب التقديم يوم 25 يونية المقبل.

وقالت الدكتورة آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر 2021، أننا استقبلنا عدد كبير من الطلبات للتقديم حتى الآن 2300 طلب يتم الفلترة بحسب الفيديوهات التى يتم طلبها منهن، وتم تقسيمهم لمجموعات ويتم استقبال الفتيات بعد التصفية بأحد فنادق القاهرة الكبرى يومي 2 و3 يوليو المقبل.

وأضافت لـ "الدستور" أن الفيديو الذي يتم طلبه من المتسابقات هو عبارة عن اجابتها على بعض الاسئلة الخاصة بالمشروع الذي تحلم به وتسعى لتنفيذه والفكرة التى من خلالها تخدم المجتمع بدعم من المسابقة، بالإضافة إلى وجهه نظرها في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الاسئلة المختلفة.

شروط التقديم بمسابقة ملكة جمال مصر

وتابعت: إن هناك شروط للتقديم تشمل أن يتراوح عمرها من 20 إلى 29 عامًا وألا يقل الطول عن 160سم ، ويكون الوزن مناسب للطول.

وأضافت: أنه من ضمن الشروط أيضا إجادة اللغة الإنجليزية، وامتلاك الفتاة لموهبة وتتمتع بالذكاء والجمال الطبيعي ولا مكان للأمور الصناعية من (اكستنشن) وغيره من الأمور الخاصة بالشعر، ولا يسمح بارتداء العدسات ولابد من تقديم مشروع من جانب للفتاة يشمل غرض خيري أو سياحي.

اللباقة والقدرة على الحديث

وتابعت: أن تكون قادرة على الحديث ولبقة، ومثقفة ويجب أن تلتزم خلال مدة المسابقة بكافة القوانين الخاصة بها، وتلتزم خلال السنة بالكثير من المشاريع والأعمال الخيرية لصالح مصر.

وتوجت نسمة عطا الله بلقب "ملكة جمال مصر 2020"، ونالت فيرجينيا هاني لقب "ميس جراند إنترناشيونال"، وديانا حامد ملكة لجمال البيئة. وتوِّجت كنزي الزيني بلقب "ملكة جمال المراهقات 2020"، وأُعلنت سارة رضا وصيفتها الأولى وساندي سالم وصيفتها الثانية وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.