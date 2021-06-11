لخلافات مالية.. مقتل شخص وإصابة عامل في مشاجرة بالرصاص بمدينة بدر

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر برصاص عامل في مشاجرة بينهم بمدينة بدر، وتلقى قسم شرطة بدر بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شخصين، أحدهما متوفى نتيجة إصابته بطلق ناري، والآخر مصاب بطلق ناري.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مُشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول شخصين أحدهما متوفى والآخر مصاب، و طرف ثان شخص، بسبب خلافات مالية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثاني، لسابقة قيامه بالتنازل له عن "خفرة" عدد من قطع الأراضي، وحدثت مشادة كلامية بينهم على إثرها قام الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "بندقية آلية" كانت بحوزته؛ مما تسبب فى إحداث الوفاة والإصابة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وكذا تم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

-عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.