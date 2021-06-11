تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 122 ألف منتفعة بالمنيا 

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، ان الفرق الطبية بعيادات تنظيم الاسرة، قامت خلال شهر مايو الماضي، بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لـ 122 ألف و913 منتفعة، منها 11 ألف و523 جدد و111 ألف و390 مترددة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم صرف 135182 من وسائل تنظيم الاسرة المختلفة فضلا عن تنفيذ 108764 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، و تنفيذ 18160 ندوة عن فيروس كورونا و23190 عن الامراض المزمنة، والفحص الذاتي للثدي، مضيفاً أن نوادي المرأة قامت بتنفيذ 597 ندوة تثقيفية وتوعوية للحاضرين بالنوادي الذين بلغ عددهم 5783 سيدة واته تم تحويل 1228 حالة تنظيم اسرة و848 حالة باطنة عن طريق نوادي امرأة وذلك اضافة الى الانشطة الأخرى.

كانت مديرية الصحة بالمنيا قد أعلنت أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 43 ألف و 285 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة حتي نهاية شهر مايو الماضي، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مشيراً إلي انه تم فحص 7 آلاف و 590 سيدة ضمن فعاليات المبادرة خلال شهر مايو الماضي.