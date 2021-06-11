الخارجية البولندية: «بايدن» يساوي أوروبا بألمانيا

قال وزير الخارجية البولندي زبيجنيف راو في مقابلة صحفية نشرت يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعطي ألمانيا أولوية قصوى كشريك لواشنطن في أوروبا.



وقال راو في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" البولندية الصادرة اليوم الجمعة، مع انطلاق أعمال قمة مجموعة السبع التي يحضرها بايدن في بريطانيا: "بايدن يساوي أوروبا بألمانيا".



وذكر راو أن المشكلة هي أن ألمانيا "ضحت بقيم العالم الحر ومصالحه الأمنية من أجل التعاون مع روسيا" من خلال مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل.



وأعلنت حكومة بايدن في نهاية مايو أنها ستمتنع جزئيا عن فرض عقوبات ضد الشركة المشغلة لـ"نورد ستريم 2"، مراعاة للعلاقات مع برلين.



وتم تصميم خط الأنابيب تحت بحر البلطيق لنقل الغاز الطبيعي من روسيا، البلد المنتج الرئيسي، مباشرة إلى ألمانيا وخارجها إلى السوق الأوروبية الكبيرة.



ولطالما عارضت الحكومة البولندية مشروع خط الأنابيب، حيث تخشى أن تزيد من اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الروسية، ما يضع ضغطا على دول العبور، التي سيكون لها في المستقبل نفوذ أقل على موسكو.



واشتكى راو من عدم إدراج بولندا أو الدول المجاورة في قرار الحكومة الأمريكية، وقال: "الحلفاء الأمريكيون لم يجدوا وقتا للتشاور مع المنطقة الأكثر تضررا من تداعيات هذا القرار".



وعقب قمة مجموعة السبع، يحضر بايدن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، حيث من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي.



ومن المقرر أن يلتقي بايدن يوم الأربعاء المقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

وتضم قمة مجموعة السبع كلا من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبدا الجو غائما في كورنوال، قبيل وصول القادة، لكنه سيكون صحوا على الأرجح في نهاية الأسبوع، مما سيسمح بإقامة حفل الشواء، على ضفاف المحيط الأطلسي.