«مياه أسيوط» تطبق منظومة اتصالات جديدة لتطوير استقبال الشكاوى

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن الشركة تسعي لتطوير منظومة العمل باستحداث منظومة اتصالات (AVAYA CALL CENTER) وبرمجتها على نظام العمل داخل الشركة.

وذلك يأتي حرصا على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة لمواكبة الطفرة التكنولوجية التي تتجه إليها جميع المؤسسات بشكل عام، وتماشيا مع توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب.

وأضاف إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تحرص على تطوير طرق التواصل مع المواطنين، ونظرا للدور الحيوي التي تلعبه إدارة الخط الساخن بالشركة فى سرعة التواصل مع العملاء وإبلاغ الشكوى والتنسيق مع المسئولين لتقديم الجهد اللازم لحل الشكوى الأمر الذي له بالغ الأثر في التواصل الفوري مع الجمهور والرد على استفساراتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن تفعيل منظومة (AVAYA CALL CENTER) إيفايا بنظام العمل تمكن من تسجيل وتنظيم المكالمات الواردة للخط الساخن لتحسين أساليب الرقابة والجودة، الذي يقوم بعمل تقارير عن كل المكالمات الواردة للخط الساخن وضمان وصول جميع المكالمات لمسئولي الخط الساخن حبث تسمع بإمكانية استقبال مكلمات متعددة في وقت واحد من خلال خدمات الرسائل المميكنة، وتوجيه المكالمات للإدارات المعنية اوتوماتيكيا من خلال خدمات اختيار رقم الخدمة من الخدمات المتعددة، كما ان المنظومة تسمح بالتعامل مع أنظمة وبرامج خدمة العملاء المعمول بها بالشركة للحصول علي بيانات المتصل فور اتصاله اوتوماتيكيا والاطلاع علي سجل بيانات المتصل كاملا .

وأضاف أن تفعيل (AVAYA CALL CENTER) إيفايا يسمح بإرسال الرسائل النصية للعملاء لتقديم المعلومات المختلفة في حال وجود خطة إصلاح أو احتمال انقطاع خدمة لمدة معينة وذلك بهدف تخفيف الضغط علي قطاع الخدمة، كما أن تفعيل هذه المنظومة تسمح بإمكانية التواصل مع الخط الساخن على رقم 125 من أى موبيل بدلاً من التواصل فقط من أى تليفون أرضى.

جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع