«مزاح وحب واتفاق على عدم الخلاف».. كواليس لقاء بايدن وجونسون الأول

ارتدى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل أحذية رياضية وجينز لاحتساء مشروب خارج فندقهم في كورنوال بعد لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري أمس الخميس.

وقابلت “جيل” نجل “كاري” حديث الولادة ويلفريد وبايدن وبوريس، وليس من الواضح ما الذي طلبه الزوج أثناء جلوسهما على طاولتهما.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعد هذه اللقاء بين جونسون وبايدن الاول من نوعه وخلاله قلل الطرفين من أهمية خلافاتهم وأكدا على "العلاقة الخاصة" بين بلديهما.

وقال بايدن: "كان لدينا أول يوم كامل جيد في المملكة المتحدة، رئيس الوزراء جونسون وأنا كان لدينا اجتماع مثمر للغاية، أكدنا خلاله على العلاقة الخاصة والعلاقة الخاصة بين شعبينا."

ووصفت الصحيفة البريطانية المحادثات بالرائعة، استمروا لفترة طويلة، وقال جونسون: "لقد غطينا مجموعة كبيرة من الموضوعات، من الرائع الاستماع إلى إدارة بايدن وجو بايدن لأن هناك الكثير ممن يريدون القيام به معنا، لقد كان امر رائع، وكانه نسمة من الهواء النقي".

والتقط بايدن وجونسون ، مع زوجتيهما جيل وكاري ، صورة فوتوغرافية خلابة بجانب المحيط في ظل صراع عبر المحيط الأطلسي بين البلدين حول أيرلندا الشمالية.

وقلل جونسون من شأن تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة غير راضية عن تعامل حكومته مع أيرلندا الشمالية خلال محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال: "هناك انسجام تام بشأن الحاجة إلى الاستمرار ، لإيجاد حلول والتأكد من أننا نلتزم باتفاقية بلفاست والجمعة العظيمة".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فمن الفساتين والسترات الفاتنة إلى أحذية التدريب خارج أوقات الدوام ، حظيت الدكتورة جيل بايدن بفرصة كبيرة خلال زيارتها للمملكة المتحدة.

وقام بايدن بتحميل صورة له وجونسون على تويتر وقال: "العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقوى من أي وقت مضى. شكرا لاستضافتي اليوم ، رئيس الوزراء جونسون".

في اجتماعهما ، قلل الزعيمان من التوترات بين بلديهما ومازحا عن حياتهما الشخصية.

وبحسب الصحيفة، فقد جلس بايدن بجوار رئيس الوزراء بعد ظهر أمس الخميس، وقال بايدن "أنا سعيد بمقابلة زوجتك، هذا ما اخبرت به رئيس الوزراء أن لدينا شيئًا مشتركًا: لقد تزوجنا".

وأجاب جونسون: "لن أختلف مع الرئيس هناك، أو في الواقع على أي شيء آخر. أعتقد أنه من المحتمل جدًا "، في ما تم تفسيره على أنه إشارة خبيثة إلى قضية أيرلندا الشمالية.

وقال بايدن "إنه رائع، لا أريد العودة إلى المنزل".

وقبل الاجتماع ، حاول المسئولون التقليل من شأن التقارير التي تتحدث عن توتر بين بايدن وجونسون بعد تقرير توبيخ الرئيس لرئيس الوزراء.

ووصف البيت الأبيض التقرير بأنه "خاطئ" وشدد على العلاقة الخاصة بين البلدين.

وخلال اللقاء ارتدت سيدة امريكا الاولى جيل بايدن سترة عليها كلمة "حب" على ظهرها.

وأعطت موجة الصور الودية والمشاركين المزاحين الرسالة بصوت عالٍ وواضح، مفادها العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوية ولا يوجد خلاف هنا.