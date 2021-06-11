الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 30 محضرًا ضد مخابز مخالفة وضبط 3500 لتر سولار بالبحيرة

محضرً ضد مخبز
محضرً ضد مخبز

وجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية . 

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع  مباحث التموين حملات على  الأسواق والمحال والمخابز بنطاق مراكز ابوحمص و دمنهور وكفر الدوار  أسفرت عن: تحرير ١٩ محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف في عدد ٦٠ شيكاره ، وضبط 3500 لتر سولار في أحد المحطات غير المرخصة وتم التحفظ عليها قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم تحرير 11 محضر بمركز ومدينة شبراخيت وضبط ١٠٥٠ كجم ملح طعام ناعم  وخشن مجهول المصدر. 

‏ ‏وفى ذات السياق ،شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل الوزارة أمس الخميس  بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى والطب البطرى بكوم حمادة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها،مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط الاتى :- عدد 202 كرتونة زيت طعام بداخل كل كرتونة 12 زجاجة بإجمالي 2424 زجاجة،ة تحرير عدد 4 محاضر ذبح خارج المجاز الحكومية،و تحرير محضر كمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،و تم تحرير محضر دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط مصنع أعلاف بدون سجل صناعي وتم التحفظ علي عدد 400 شيكارة زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي 10 طن ،و ضبط عدد 30 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كجم مجهولة المصدر ،ةضبط عدد 126 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية ،و تم تحرير عدد 20 محضر لعدد من الأنشطة التجارية اشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية ومذكرات غلق لمنشآت غذائية.

مباحث التموين محافظ البحيرة كوم حمادة التجارة الداخلية اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة ضبط مصنع

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