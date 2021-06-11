الجمعة 11 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

شباب الحركة الواطنية: مصر واكبت العالم المتقدم في 7 سنوات من حكم السيسي

الدكتور أحمد نشأت،
الدكتور أحمد نشأت، أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية

قال الدكتور أحمد نشأت، أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق العديد من الإنجازات التي يصعب حصرها منذ توليه حكم البلاد، منذ 7 سنوات، فقد أصبحت مصر في عهد تواكب دول العالم المتقدم سواء في الرعاية الصحية أو في وسائل النقل وغيرها من مناحي الحياة.

وأكد أمين شباب الحركة الوطنية، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي نجح باقتدار على حل وحلحلة العديد من المشاكل والأزمات المزمنة التي عانت منها مصر على مدار عقود طويلة، يكفيه قراره الجرئ والشجاع بتحرير سعر السرف وإلغاء الدعم على أسعار الكهرياء والوقود، الذين لولاهما لعانت مصر الأمرين عندما عصبفت جائحة كورونا بالعالم كله وتضرر منها كبرى دول العالم فيما وقفت مصر شامخة أبية بفضل قرارات السيسي الصعبة والحاسمة.

وأضاف أحمد نشأت، أن المبادرات الرئاسية، التي دأب الرئيس عبد الفتاح السيسي على تدشينها تعد غير مسبوقة، فقد ساهمت في تحسين حياة المواطنين وتطوير القرى الأكثر احتياجا والاهتمام بمحافظات الصعيد وتطوير البنية التحتية بها، وشملت مشاريع رصف طرق وصرف صحي وشبكات مياه وإنارة وغيرها، بفعل مبادرة حياة كريمة، فضلا عن مبادرة 100 مليون صحة التي استهدفت القضاء على فيروس سي، ومبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة.

وأكد أمين شباب الحركة الوطنية، يحسب للرئيس السيسى إنشاء المشروعات العملاقة، وعلى رأسها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، التى سيكون لها مفعول السحر في تخفيف زحام القاهرة الكبرى، ويحسب له أيضا التوسع فى إنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي حلت الكثير من مشاكل الشباب في البحث على شقة بأسعار مناسبة، فضلا عن دوره في القضاء على العشوائيات وإعادة تطوير القاهرة لتنافس كبريات العواصم العالمية وأكبر دليل على ذلك التطوير الهائل في ميدان التحرير.

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