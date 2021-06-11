ضمن «حياة كريمة».. «الداخلية» توجه قوافل طبية مجانية لأهالي بني سويف

واصلت وزارة الداخلية المشاركة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، وذلك استمراراً للدور المجتمعى للوزارة الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.



و وجهت وزارة الداخلية قوافل (خدمية – إنسانية)، استهدفت عددا من القرى بنطاق محافظة بنى سويف لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، و تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، وذلك استمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، و استخراج مصدرات الأحوال المدنية وتجديد بطاقات الرقم القومى ،مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية، داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

- مبادرة كلنا واحد



و وفرت مبادرة "كلنا واحد"، سلع غذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، فيما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء "4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية" لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية، الصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولى وذلك خلال فترة المبادرة



وأطلقت وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

جاء ذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

واتخذت الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من "سلع غذائية "إستراتيجية – أساسية" ، سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس ومفروشات – مستلزمات طبية وقائية"، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى أكثر من 750 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .