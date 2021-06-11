«أمن المنافذ»يضبط 5 قضايا تهريب بضائع وينفذ 176 حكما قضائيا

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية كان منها، ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية,

و في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط قضية .

كما تم ضبط 32 قضية في مجال الأمن العام، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 1146 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم تنفيذ 176 حكما قضائيا متنوعا، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وفى سياق متصل ، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، و أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فى هذا المجال بنطاق محافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مصنع - شركة - مخزن) والمديرين المسئولين عنهم حيث بلغ إجمالى المضبوطات (55,4 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية بدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة تستخدم فى تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية - 700 عبوة منتج نهائى لمنظفات منزلية بدون تسجيل العلامة التجارية).