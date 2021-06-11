رفع 319 حالة إشغال في حملات بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي و الحضارى مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين .

وفى ذات نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن رفع ٣١٩ حالة اشغال مخالف مابين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع "عبد السلام الشاذلى - السريع - سيدى عمر - طريق النصر - الساعة - الجمهورية - الاتوبيس - الامام محمد عبده".

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة أمس الخميس، بإحالة ١٢٠ من العاملين بشبراخيت وكفر الدوار للتحقيق، حيث وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و المقصرين .

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملات تفتيشية علي الوحدات الصحيه بقري مستناد وأم حكيم ومخلصتا ، أسفرت عن إحالة ٣٧ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني .

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بحملات مماثلة على الادارات الصحية والزراعية و التعليمية بكفر الدوار أسفرت عن إحالة ٨٣ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني .

وفى ذات السياق نفذت الوحدات المحلية بالمحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن رفع:-٤٦ حالة إشغال طريق بمركز ومدينة شبراخيت، و١٠٥ حالة إشغال مابين ثابت ومتحرك بسويقه نجع أولاد عيسي بمركز ومدينة ابو حمص،و تم رفع ١٠٥٩ حالة اشغال طريق بمركز ومدينة دمنهور بنطاق شوارع "جلال قريطم - الكوبرى العلوى - الكورنيش - افلاقة - عرابى - الجمهورية - النافورة - محمود الحبروك - عمر طوسون - الساعه - الوحدة العربية"

واكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التنبيه على جميع المراكز والمدن باستمرار شن الحملات المكبرة على المصالح الحكومية، وإحالة الموظفين الغير منتظمين، مع متابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا.