بدء حضور الوفد استعدادا لافتتاح منتدى وكالات الاستثمار بإفريقيا في شرم الشيخ

بدأت الوفود المشاركة في منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحت عنوان "التكامل من أجل النمو"، التوافد على قاعة المؤتمر بأحد فنادق شرم اشليخ.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الافتتاحية سبل العمل الإفريقي من أجل مستقبل أكثر إشراقا، ويلقي كلمة الافتتاح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، يليه كلمة سامح شكري وزير الخارجية، ثم فهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.



وتختتم أعمال الجلسة الافتتاحية بكلمة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ومن المقرر ان تستمر فعاليات المنتدي حتى 14 من الشهر الجاري.

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