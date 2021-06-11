شرطة التموين تضبط 1336 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1336 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وكان أبرزها، ضبط (2,48 طن"لحوم مجمدة – مقطعات دواجن - جمبرى ) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، تمهيداً لطهيها وبيعها لجمهور المستهلكين بقصد الغش والتدليس، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة .

- ضبط 1.5 طن لحوم فاسد في الشرقية

ضبط (1٫5 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وتم ضبط (1٫225 طن "مقطعات لحوم ودواجن") معبأة داخل عبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن "ملح سياحات") غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج"، و (1,68 طن "جبن أبيض") معبأة داخل صفائح مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، و ( 15 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم ) تم تجميعها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان "بدون ترخيص")بمحافظة المنوفية .

و ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، وبحوزته (1 طن "دقيق بلدى" مدعم )، قام المذكور بتجميعه للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

- ضبط مالك مخبز بلدي جمع 276 بطاقة تموينية في الدقهلية

ونجحت الحملات في ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة الدقهلية، بحوزته 276 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى.

كما تم ضبط (86007 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - جوانتى") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة .

وتم ضبط (3,5 طن "زيوت وشحوم سيارات" ) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة زيوت وشحوم السيارات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .

- ضبط 50 أسطوانة أكسجين حجبت عن التداول في البحيرة

وتم ضبط ( 50 أسطوانة غاز أكسجين كبيرة الحجم) عقب حجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها – ( 700 لتر مادة خام "بيرى لانك") بدون مستندات ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة أسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط (3 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.