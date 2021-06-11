رغم كورونا.. تحسن الإنتاج الصناعي في ماليزيا خلال أبريل الماضي

كشفت بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة تحسن الانتاج الصناعي في ماليزيا خلال شهر أبريل الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد الماليزي يعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقال رئيس هيئة الإحصاء الماليزية، محمد محيي الدين، إن الانتاج الصناعي ارتفع في ابريل الماضي بنسبة 9ر2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وأرجع هذه الزيادة إلى نمو صناعات الإلكترونيات والمطاط والمنتجات البترولية.



وجاءت هذه الزيادة قبل إعلان حكومة ماليزيا إجراءات إغلاق ثالثة الشهر الماضي للسيطرة على جائحة كورونا، بعد أن كشفت وزارة الصحة ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى معدلات غير مسبوقة.



وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة :أي.إتش.إس ماركيت" للدراسات التسويقية ونشرت نتائجه الاسبوع الماضي، وشمل 400 من مديري المصانع الماليزية أنه من المتوقع أن يترتب على الإجراءات الجديدة "نتائج سلبية على حجم الانتاج" في مايو.



وتنص قواعد الاغلاق الجديدة على ألا يزيد عدد العمال في المصانع عن ستين بالمئة من قوة العمل، مما يعني أن الناتج الصناعي قد ينخفض مرة أخرى خلال شهري مايو ويونيو مثلما حدث خلال موجة الاغلاق الثانية في يناير الماضي.

كورونا في ماليزيا

قال وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، إن عدد من تلقوا جرعتي لقاح كورونا بلغ نحو مليون و267 ألفا و758 شخصا، ضمن برنامج التطعيم الوطني الماليزي.

وأوضح وزير الصحة الماليزي، في بيان أوردته وكالة برناما الماليزية، اليوم الجمعة - أن 2 مليون و835 ألفا و178 شخصا، تلقوا الجرعة الأولى، ليصبح إجمالي عدد الجرعات (الأولى، والجرعتين الأولى والثانية) التي تم التطعيم بها 4 ملايين و102 ألف و 936 جرعة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الماليزية، أمس الخميس، اكتشاف 23 حالة مصابة بسلالاتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن المدير العام لقطاع الصحة الماليزي نور هشام عبد الله، إنه تم التوصل للحالات من خلال الرصد الجينومي خلال الفترة من 3 حتى 8 يونيو الجاري.

وأضاف" من بين الحالات المكتشفة ، 19 حالة مصابة بسلالة بيتا، وأربع حالات مصابة بسلالة "دلتا".

وسجلت الوزارة حتى الأربعاء الماضي، 145 حالة مصابة بالسلالاتين اللتين تمثلان مصدر قلق.

ويشار إلى أن سلالة بيتا تم اكتشافها أول مرة في جنوب أفريقيا، ودلتا تم اكتشافها في الهند.

وقد سجلت ماليزيا 5671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومازالت سيلانجور الأعلى تسجيلا للإصابات بواقع 1510، تليها كوالالمبور بواقع 769 حالة إصابة بالفيروس.