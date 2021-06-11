مصر تطلق منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار بمشاركة ممثلى 33 دولة إفريقية

يفتتح بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 11 إلى 14 يونيو بحضور عدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة أفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.

وتشهد أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات التي تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063 ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا، وعرض أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.

تنطلق فعاليات المنتدى اليوم الجمعة 11 يونيو، وتبدأ الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "العمل معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا" ويلقي فيها كلمة الترحيب المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، وفهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، و Wamkele Keabetswe Mene الأمين العام، منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليلقي كلمته الافتتاحية ويعلن بدأ جلسات المنتدى، والذي سيشهد توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والتعاون.