الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ابن مصر.. تفاصيل عبور السباح سيد الباروكي بحر المانش في 27 يونيو

سيد الباروكي
سيد الباروكي

عبر السباح العالمي، سيد الباروكي، قناة السويس، فى آخر تجاربه قبل عبور المانش، كأول سباح في العالم يعبر المانش بزعانف "المونو " حيث يجرى تلك المحاولة في الفترة من 27 من شهر يونيو الجارى وحتى الأول من الشهر المقبل، حيث قام بالسباحة لمسافة 13 كيلو ببحيرة التمساح، تحت إشراف مدربه غريب عطية، بطل مصر في السباحة سابقًا.

 

وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن السباح العالمي سيد الباروكي.

 

- استطاع سيد الباروكي أن يكون أول عربى وأفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء بارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات.

 

- تعلم السباحة فى سن الخامسة على يد والده، ضابط البحرية، واستمر فى السباحة كلاعب هاوٍ لمدة 5 سنوات.

 

- وفى العاشرة من عمره التحق بالمدرسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية، ومارس أنواع السباحة الأربعة، "سباحة الصدر، الظهر، والحرة، والفراشة"، ويختلف كل نوع عن الآخر من حيث طريقة اللعب.

 

- عندما بلغ الـ 12 عامًا بدأ يلعب ويتمرن على سباحة الزعانف.

 

- انضم إلى نادى هيئة قناة السويس فى سن 12 عامًا وظل فى النادى 6 سنوات، ثم انضم للمنتخب الوطنى المشارك فى بطولة العالم بالإسكندرية، وحقق المركز الخامس على مستوى العالم، ثم المركز السابع على مستوى العالم فى بطولة العالم للأندية عام 2006 التى استضافتها الغردقة.

 

- حصل على لقب ثانى أفضل سباح مصرى فى هذا الوقت.

 

- هرب إلى إيطاليا بسبب تجاهل مسئولى المنتخب الوطنى.

 

- يعد أول عربى وأفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء بارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، فى إيطاليا والصين.

 

- طلب الاتحاد الدولى لموسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية تجميع أفضل 40 سباح زعانف للقيام بقفزة الدولفين على عمق 4 أمتار لأقصى حد خارج الماء لتحطيم الرقم الذى كان مسجلًا باسم لاعب أمريكى منذ عام 1998 وهو 1.88 متر، ولم ينجح بتحقيق قفزة 2 متر سوى ثلاثة، من بينهم سيد الباروكي.

 

الاتحاد مصر العسكري الاول تحقيق مصري

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