اظهر عطفك.. جولة داخل كتاب «كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس»

يعتبر كتاب "كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس" للكاتب "ديل كارنيجي" من أهم الكتب في مجال التنمية البشرية، فقد تم تصنيفه من أفضل عشرة كتب على مستوى العالم وبيع منه حوالي 16 مليون نسخة حول العالم وتُرجم إلى العديد من اللغات، اليوم سنسلط الضوء على أحد أهم فصول هذا الكتاب والذي يتناول الطرق التي تساعد في جذب الناس إلى طريقة تفكيرك.

والدستور تقدم لك في سطور تلخيص الكتاب

1- لا تجادل

حتى تجذب الناس إليك وتتمكّن من كسب صداقتهم ومحبتهم تجنّب الجدل العقيم وابتعد قدر الإمكان عن التحدّث في المواضيع الجدلية مثل المواضيع السياسية والدينية، وتذكّر بأنّ الحوار الهادئ هو سبيلك الوحيد لإيصال وجهة نظرك.

2- اعترف بأخطاءك

يقول الكاتب: (لن ندخل في متاعب إذا اعترفنا بأنّنا مخطئون، وذلك سيوقف كل جدال)، عندما تُخطئ اعترف بخطئك وقدّم الاعتذار، سيكسبك هذا احترام الناس ومحبتهم.

3- تعامل بكياسة

يقول الكاتب: (وافق خصمك على الفور، لا تجادل عميلك أو زوجك أو خصمك، لا تقل له إنّك مخطئ، لا توتره، بل استعمل معه الكياسة)، احرص على معاملة الناس باحترام مثلاً وافقهم الرأي، لا تجادلهم، تجنب إثارة مشاعرهم، هذه الطريقة في المعاملة ستجذب الناس إليك وستمكنك من تكوين الصداقات.

4- تجنّب الشجار

يقول الكاتب: (بالشجار لن تحصل على شيء، ولكن باللين تحصل على أكثر مما كنت تتوقع)، الشجار يزيد الكراهية والضغينة والمعاملة اللطيفة تمكنك من كسب صداقة الناس بسهولة كبيرة.

5- استمع للناس

يقول الكاتب: (إذا أردت أن تكسب الناس إلى طريقة تفكيرك، دع الرجل الآخر يتحدث عن نفسه)، فإذا أردت أن تجذب الناس إلى طريقة تفكيرك افتح للآخرين المجال للتحدث، لا تسيطر على الحديث، بل استمع وأنصت لهم، ستتمكن بفضل ذلك من كسب محبتهم وتكوين صداقات قوية معهم.

6- غيّر نظرتك للأمور

يقول الكاتب: (إذا أردت تغيير الناس دون كراهية أو إهانة، حاول بأمانة أن ترى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر)، إذا أردت تغيير الناس دون إشعارهم بالإجبار حاول أن تتفهم وجهة نظر الشخص الآخر، ستتمكن بفضل ذلك من فهم الناس أكثر كما وستجد مبررات منطقية لسلوكهم، وهذا ما سيساعدك على التقرّب منهم أكثر.

7- أظهر عطفك

يقول الكاتب: (إنّ ثلاثة أرباع الذين ستقابلهم غداً عطشى وتواقون للعطف والتقدير، قدّم لهم هذا العطف، يهبوك حبهم وتقديرهم)، فلا تبخل على الناس بمشاعرك كن عطوفاً محباً حتى تتمكن من جذبهم إليك.

8- عبّر عن أفكارك

يقول الكاتب: (عبّر عن أفكارك في قالبٍ تمثيلي)، أفكارك تكشف عن شخصيتك لذا احرص على طرح أفكارك بطريقة درامية مقنعة، سيساعد هذا على إقناع من حولك وهذا ما سيمكنك من جذب الناس إليك وتكوين الصداقات معهم.