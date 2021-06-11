أسعار 22 نوع أسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو

استقرت أسعار الأسمنت الأسود اليوم الجمعة الموافق 11-6-2021 ، بعد ارتفاع ما بين 10 إلي 20 جنيها فى الطن، كما انخفضت أسعار الأسمنت المقاوم مابين 10 إلي 15 جنيها فى الطن، وتراجعت أسعار الأسمنت الأبيض تراجعاً ما بين 100 إلي 200 جنيه فى الطن.

ويرصد الـ«الدستور» فى تقريره 22 نوع من أنواع الأسمنت المستخدمة في صناعة البناء والتشييد الذي يعد العمود الفقري في هذه الصناعة .

- أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

سعر الاسمنت المسلح 805 جنيهات للطن

سعر أسمنت أسوان 763 جنيها للطن

سعر أسمنت شوري 788 جنيها للطن

سعر أسمنت المخصوص 763 جنيها للطن

سعر أسمنت السويدي 805 جنيهات للطن

سعر أسمنت النصر 733 جنيها للطن

سعر أسمنت حلوان بقيمة 800 جنيه للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف 800 جنيه للطن

سعر أسمنت العسكري 765 جنيها للطن

سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه للطن

سعر أسمنت سوبر سيناء بـ 2460 جنيها للطن

سعر أسمنت رويال العادة بقيمة 2430 جنيها للطن

سعر أسمنت الواحة الأبيض بلغ بقيمة 2425 جنيها للطن

الأسمنت المخلوط 715 جنيها للطن

سعر أسمنت النخيل بقية 705 جنيهات للطن

سعر أسمنت الواحة 710 جنيهات للطن

سعر أسمنت التوفير بقيمة 705 جنيهات للطن

سعر الاسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهات للطن

سعر أسمنت السويس سي ووتر بـ 810 جنيهات للطن

سعر أسمنت قاهر البحار بقيمة 830 جنيها للطن .

- أسعار الرمل اليوم والطوب اليوم الجمعة

تشهد أسعار الرمل والطوب حالة من الاستقرار خلال تعاملات، اليوم الجمعة، كما أن الأسعار قد تشهد بعض التغيرات فى حالة الارتفاع الشديد لبعض مواد البناء، و بلغ سعر الرمل للمستهلك ليتراوح مابين 60 إلي 100 جنيه للمتر مكعب

بينما سجل سعر الطوب الأحمر ليتراوح ما بين 750 الى 950 جنيها للألف طوبة