الجمعة 11 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار 22 نوع أسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو

أسمنت
أسمنت

استقرت أسعار الأسمنت الأسود  اليوم الجمعة الموافق 11-6-2021 ، بعد ارتفاع ما بين 10 إلي 20 جنيها فى الطن،  كما انخفضت أسعار الأسمنت المقاوم مابين 10 إلي 15 جنيها فى الطن، وتراجعت أسعار الأسمنت الأبيض تراجعاً ما بين 100 إلي 200 جنيه فى الطن.

ويرصد الـ«الدستور» فى تقريره 22 نوع من أنواع الأسمنت المستخدمة في صناعة البناء والتشييد الذي يعد العمود الفقري في هذه الصناعة . 

 - أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 

 سعر الاسمنت المسلح 805 جنيهات للطن 

سعر أسمنت أسوان 763 جنيها للطن 

 سعر أسمنت شوري 788 جنيها للطن 

سعر أسمنت المخصوص 763 جنيها للطن 

 سعر أسمنت  السويدي 805 جنيهات للطن 

سعر أسمنت النصر 733 جنيها للطن 

 سعر أسمنت حلوان بقيمة 800 جنيه للطن

 سعر أسمنت مصر بني سويف 800 جنيه للطن 

 سعر أسمنت العسكري 765 جنيها للطن 

 سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه للطن 

 سعر أسمنت سوبر سيناء بـ 2460 جنيها للطن

 سعر أسمنت رويال العادة بقيمة 2430 جنيها للطن 

 سعر أسمنت الواحة الأبيض بلغ بقيمة 2425 جنيها للطن 

 الأسمنت المخلوط 715 جنيها للطن 

سعر أسمنت النخيل بقية 705 جنيهات للطن 

 سعر أسمنت الواحة 710 جنيهات للطن 

 سعر أسمنت التوفير بقيمة 705 جنيهات للطن

 سعر الاسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهات للطن 

 سعر أسمنت السويس سي ووتر بـ 810 جنيهات للطن 

 سعر أسمنت قاهر البحار بقيمة 830 جنيها للطن . 

- أسعار الرمل اليوم والطوب اليوم الجمعة 

تشهد أسعار الرمل والطوب حالة من الاستقرار خلال تعاملات، اليوم الجمعة، كما أن الأسعار قد تشهد بعض التغيرات فى حالة الارتفاع الشديد لبعض مواد البناء، و بلغ سعر الرمل للمستهلك ليتراوح مابين 60 إلي 100 جنيه للمتر مكعب 

بينما سجل سعر الطوب الأحمر ليتراوح ما بين 750 الى 950  جنيها للألف  طوبة 

أسعار الأسمنت أسعار المقاوم للملوحة أسمنت السويد اسعار اسمنت المخصوص أسعار أسمنت مصربني سويف

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