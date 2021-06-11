بريطانيا تسجل 42 ألفًا و323 حالة إصابة بـ«دلتا المتحورة»

كورونا..

كشفت الصحة العامة بإنجلترا أن إجمالي حالات الإصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا بلغ حتى الآن 42 ألفا و323 بزيادة 29 ألفا و892 حالة.

وقالت الصحة العامة في بيان، حسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 90% من حالات كوفيد الجديدة هي الآن من سلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، والتي تستمر في إظهار معدل نمو أعلى بكثير مقارنة بسلالة ألفا التي رُصدت للمرة الأولى في منطقة كنت في إنجلترا.



ووفقا لأبحاث جديدة، فإن سلالة دلتا مرتبطة بزيادة خطر انتقال العدوى داخل المنزل بنسبة 60% تقريبًا مقارنة بألفا.

وتظهر الأرقام أن معدلات النمو لحالات دلتا مرتفعة في جميع أنحاء البلاد مع تقديرات إقليمية لمضاعفة الوقت تتراوح من 4.5 أيام إلى 11.5 يوم.