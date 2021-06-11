الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها مصر منذ عدة أيام،  حيث تتخطى الحرارة في أيام الأربعين درجة، بينما تنخفض في أوقات أخرى ويصبح الطقس لطيفا بشكل كبير خاصة في الليل.

 - طقس اليوم الجمعة


قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ "الدستور"  أن الطقس اليوم ليلا سيكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد، كما تشهد الأجواء نشاطا في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، قال "شاهين" أنها ستكون كالتالي القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والصغرى 22 والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 21 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 28 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 ، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 28.
 

وذكر أنه اعتبارا من اليوم الجمعة ستشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى فيما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.

 

- طقس السبت  والأحد

و قال "شاهين" إن الطقس غدا السبت والأحد ، سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كانت البلاد قد تأثرت بموجة شديدة الحرارة بدأت من الثلاثاء الماضي، واستمرت لعدة أيام حيث ارتفعت 4 درجات، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وشرب السوائل الباردة. 

قطع الشمس درجات الحرارة أنخفاض اليوم

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