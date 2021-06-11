الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع بسطرمة «فاسدة» وتحرير 4 محاضر تموينية في منوف

حمله تفتيشية بالمنوفية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برئاسة وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وبالتنسيق مع مدير إدارة التموين، ورئيس الرقابة التموينية بمنوف ومدير إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري ومباحث التموين والجهات الأمنية، الخميس، حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المركز.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع للبسطرمة غير مطابق للمواصفات وبالكشف الظاهري على اللحوم تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم مصادراتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتحرير 4 محاضر تموينية مخالفة، كما تم خلال الحملة المرور على عدد من محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والحية بنطاق المركز وتبين مطابقتها للمواصفات وعدم تدوين أي ملاحظات بشأنها.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمختصة في استمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.
 

حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية

حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية
محافظة المنوفية مباحث التموين حملات والدواجن الإجراءات القانونية لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي غير مطابق للمواصفات

الأكثر قراءة

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق: تقارير مزيفة

تفاصيل طقس اليوم الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة

أخفى المسروقات في عزبة الهجانة واختبأ في السلام.. الأمن يضبط لص المجوهرات بمدينة نصر

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين