ضبط مصنع بسطرمة «فاسدة» وتحرير 4 محاضر تموينية في منوف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برئاسة وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وبالتنسيق مع مدير إدارة التموين، ورئيس الرقابة التموينية بمنوف ومدير إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري ومباحث التموين والجهات الأمنية، الخميس، حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المركز.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع للبسطرمة غير مطابق للمواصفات وبالكشف الظاهري على اللحوم تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم مصادراتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتحرير 4 محاضر تموينية مخالفة، كما تم خلال الحملة المرور على عدد من محلات الجزارة وثلاجات اللحوم المجمدة والحية بنطاق المركز وتبين مطابقتها للمواصفات وعدم تدوين أي ملاحظات بشأنها.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمختصة في استمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.



حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية

حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية

حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية

حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية

حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية

حمله تفتيشية بالمنوفية على المواد الغذائية