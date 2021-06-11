الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أخفى المسروقات في عزبة الهجانة واختبأ في السلام.. الأمن يضبط لص المجوهرات بمدينة نصر

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

لص مجوهرات ذكي استغل خبراته الإجرامية بعد أن نجح في الدخول إلى شقة بمدينة نصر أول، ونفذ جريمته مستغلا عدم وجود أصحاب الشقة، و سرق خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية ومجوهرات ومجموعة من الأوراق، إلا أن المتهم حاول التمويه لإبعاد الشبهة عنه فأخفي المسروقات في أرض ورشة داخل عزبة الهجانة، ثم اختبأ لدى أحد معارفه في مدينة السلام، إلا أن ضباط مباحث مدينة نصر أول تمكنوا من الإيقاع به بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.
 

و كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى  إخطارا من العقيد حسام نصر رئيس مباحث مدينة نصر أول، يفيد  بورود بلاغ لشرطة النجدة من مهندس (إ. ا) باكتشافه سرقة خزينة من داخل شقته الكائنة بشارع متفرع من مكرم عبيد.


و على الفور انتقل لمكان البلاغ كلا من  الرائد مازن خاطر والرائد محمد أشرف معاوني مباحث مدينة نصر أول لمكان البلاغ، وقاموا بإجراء المعاينات اللازمة، وتبين وجود كسر  في باب البلكونة الخلفية والتي تسلل منها مرتكب الحادث إلى الشقة وتنفيذ جريمته.

سؤال مالك الشقة


بسؤال المهندس إيهاب النجار مالك الشقة أكد أنه عقب عودته من الخارج بصحبة أسرته فوجيء بكسر في الباب الخاص بالبلكونة الخلفية، واختفاء خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية وأوراق خاصة به، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

 - تشكيل فريق بحث جنائي

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، بإشراف العميد علاء خلف الله مفتش مباحث مدينة نصر، وتوصلت التحريات التي أجراها النقيب أمير حماد إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (م . ا)، حداد وسبق اتهامه في قضايا سرقة ومقيم بعزبة الهجانة.

كمين لضبط المتهم


وفي أقل من72 ساعة من ارتكاب المتهم للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة قامت قوة قادها كلا من النقيب كريم عز العرب، والنقيب عبدالحميد العلقامي  معاوني مباحث مدينة نصر أول من ضبطه أثناء تواجده لدى أحد معارفه  بمدينة السلام.

- دفن المسروقات في أرض ورشة بعزبة الهجانة

وبمواجهته أمام العميد حازم الديربي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أقر بارتكابه الواقعة وفقا لما جاء بتحريات رجال المباحث، وبسؤاله عن مكان المضبوطات أقر بدفنها في أرض ورشة الحدادة التي يعمل بها في عزبة الهجانة وتم التوصل لمكانها بإرشاده.
بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، أمر بإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وزير الداخلية مدينة السلام مباحث القاهرة عز العرب مجوهرات شرطة النجدة مباحث مدينة نصر مدينة نصر أول

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