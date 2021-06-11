التدريب الأخير.. «الباروكي» يسبح في قناة السويس استعدادًا لـ«عبور المانش»

عبر السباح العالمي سيد الباروكى 13 كيلو متر ببحيرة التمساح في قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، في آخر تجاربه قبل عبوره بحر المانش بين فرنسا وإنجلترا لمسافة تتراوح من 32 حتى 35 كم بزعانف المونو لأول مرة في التاريخ.

وأضاف ابن محافظة الإسماعيلية، أنه استعد لتحقيق الرقم القياسي الجديد بإسم مصر، بالاستعداد جيداًلأكثر من عامين، حيث دخل معسكر مغلق في دولة الكويت في أكتوبر 2019، ويتدرب بشكل مستمر منذ عامين بالسباحة لمسافة 10 كم بإشراف 3 مدربين هم الكابتن غريب عطية في الإسماعيلية وفالتر ماتساي في إيطاليا بإشراف الكابتن خالد شلبي السباح العالمي وكيل اتحاد المانش في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه يجري تدريبات يوميًا حيث تعتمد سباحة الزعانف المونو على مرونة الوسط والفخذين والقدمين، وهو ما يتطلب كفاءة عالية من السباح، ليستطيع السباحة لمسافة 32 كيلومترًا، وعبور بحر المانش، ويتبع نظام غذائي مكثف ونظام رياضي بالتركيز على عضلات البطن و الفخد و السمانة و الفقرات القطنية بجانب التدريب على السباحة في درجة 15 مئوية.

وأشار إلى أن مدربه خالد شلبى هو أول سباح فى العالم يعبر المانش عام 1983، بذراع واحدة لمسافة 32 كيلو فى مدة 16 ساعة و20 دقيقة سباحة متواصلة، وهى الحالة النادرة التى لم يستطع أحد فى التاريخ تنفيذها حتى الآن غيره.

وأكد الباروكي أنه يسعى لتحقيق إنجاز جديد يكتب بإسم مصر ليصبح أول شخص فى العالم يحقق العبور للمانش بزعانف المونو.

قصة بداية سيد الباروكي مع السباحة

وكان الباروكي استطاع تحقيق رقم جديد لمصر ليكون أول عربى وأفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء بارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، فى إيطاليا والصين، وذلك خلال رحلة احترافه فى إيطاليا، والآن يستعد لعبور المانش بطول 32 كيلو لسباحة الزعانف خلال الفترة القادمة.

وعن بدايته مع السباحة قال "تعلمت السباحة فى سن الخامسة من عمرى على يد والدى، ضابط البحرية، واستمريت فى السباحة كلاعب هاوٍ لمدة 5 سنوات، وفى سن العاشرة من عمرى التحقت بالمدرسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية، ومارست أنواع السباحة الأربعة، (سباحة الصدر، الظهر، والحرة، والفراشة)، ويختلف كل نوع عن الآخر من حيث طريقة اللعب، واستطعت أن أصل لمستوى جيد مع فريق المدرسة الرياضية العسكرية، فلفت نظر مدربى فى ذلك الوقت، ونصحنى بالاستمرار فى سباحة الزعانف لقوة رجلى بدلاً من السباحة الكلاسيك، وبالفعل منذ أن كان عمرى 12 عامًا بدأت ألعب وأتمرن على سباحة الزعانف".

وأضاف الباروكى، انضممت إلى نادى هيئة قناة السويس فى سن 12 عامًا وظللت فى النادى 6 سنوات، ثم انضممت للمنتخب الوطنى المشارك فى بطولة العالم بالإسكندرية، وحققت المركز الخامس على مستوى العالم، ثم المركز السابع على مستوى العالم فى بطولة العالم للأندية عام 2006 التى استضافتها الغردقة، وحصلت على لقب ثانى أفضل سباح مصرى فى هذا العام.