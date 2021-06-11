واقع على الأرض.. مشروعات الدولة تُغير شكل الصعيد في 7 سنوات

امتدت مشروعات التنيمة في السنوات السبع الماضية إلى كافة قطاعات الدولة، ومختلف محافظات الجمهورية، لتصل إلى الريف ومحافظات الوجه القبلي.

ونفذت وزارة التنيمة المحلية، خلال 7 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، بتمويل مليار دولار من البنك الدولي والحكومة المصرية، لتكون المحافظتين أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وجرى خلال الفترة من يناير 2018 حتى يونيو 2021، تنفيذ عدد 3707 مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة، بتكلفة 12.053 مليار جنيه ووفرت تلك المشروعات حوالى 203 آلاف فرصة عمل .

وفيما يخص برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية (208 قرية) 2017-2019، تم تطوير 208 قرية فى 26 محافظة من خلال تنفيذ 2591 مشروع بتكلفة 10.5 مليار جنيه وفرت 185 ألف فرصة عمل ، ومن بين تلك المشروعات 100 وحدة صحية، عدد 200 مشروع مياه شرب و1000 مشروع رصف طرق وكباري، عدد 125 مشروعات تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة )، عدد 500 مشروع كهرباء عدد 141 مشروع صرف صحي، عدد 75مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن .

شهدت وزارة التنمية المحلية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية، تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة .

وأنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة و تنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل.