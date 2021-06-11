«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ50 موظف بالهيئة الوطنية للإعلام

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ50 موظف في قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن في السابق الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ280 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، كما انتهى من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لـ94 موظفا في 3 مستشفيات، والتسوية لـ15 موظفا في 6 وحدات إدارية، بالإضافة إلى التسوية لـ4 موظفين في مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، و3 آخرين في صندوق آثار النوبة، و3 موظفين بجامعة بنها، بالإضافة إلى 3 آخرين في الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وموظف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وآخر بمديرية الزراعة بمحافظة قنا.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم التسوية لـ78 موظفا بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، و8 موظفين في مستشفى الزيتون التخصصي، و8 آخرين بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.