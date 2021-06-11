الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مريم طاحون تشارك في «أوبرا ماكبث».. «كروان مصري» يطرب أوروبا

مريم طاحون
مريم طاحون

شاركت مطربة الأوبرا المصرية الصاعدة مريم طاحون، في الأوبرا العالمية الشهيرة "ماكبث" والتي أقيمت بدار الأوبرا بالعاصمة النمساوية فيينا في عرضها الأول، أمس الخميس 10 يونيو.

وجاءت مشاركة الموهبة المصرية الصاعدة في هذا العمل العالمي لتشارك المطربة العالمية "أنا نيتربكو" للمرة الثانية، حيث كانت قد شاركت معها في أوبرا Tosca الشهيرة، منذ عدة أشهر.

وفي تصريحات صحفية، قالت الكروان المصري المتألق بالعاصمة النمساوية فيينا، إن مشاركتي في أوبرا "ماكبث" يعد خطوة هامة في مشوار غنائي الأوبرالي، حيث أنها إحدى الأعمال الأوبرالية الصعبة والتي تحتاج مجهودا كبيرا وقدرات خاصة، وهو ما أسعدني في أن يتم اختياري للمشاركة في هذا العمل العالمي الهام.

وأضافت مريم طاحون، أن العمل بجوار فنانين أوبراليين بحجم "أنا نيتربكو" يترك بصماته على المغنين والمغنيات الناشئات، حيث أن هذه المشاركة تمثل أحد أهم وسائل التعليم على مستوى عال وراق على أيدي عمالقة الفن الأوبرالي.

وقالت المطربة المصرية المتميزة بالنمسا أن أمنيتها الأهم في حياتها هي أن تشارك في عمل أوبرالي على أرض مصر ويا حبذا لو كان  في افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيكون ذلك شرفا كبيرا خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يرعى الفنون الراقية سيشرف بكل تأكيد حفل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت حاورت "الدستور" مريم طاحون، أصغر مغنية أوبرا في فيينا، وهي تقترب من إتمام عامها السادس عشر في يوليو القادم، والتي استطاعت إثبات جدارتها بالوصول إلى الغناء بجوار مع أهم نجوم الأوبرا الكبار في عروض مشتركة في النمسا، والفوز في عدة مسابقات فنية بالمركز الأول لتتحدث عنها الصحف هناك ويحتفى بها السفير المصري ويقوم بتكريمها.

وأكدت خلال حوارها أنها شعرت بسعاد غارمة فى أول مشاركة لى بدار أوبرا فيينا كان ممزوجا بالفرح والسعادة والفخر كونى المصرية الوحيدة، وخصوصا عندما يكون أمام جمهور، بالإضافة لكونى طفلة عمرها 11 سنة ومصرية وفى وسط مغنيين عالميين وعلى مسرح أشهر أوبرا فى العالم.

مريم طاحون الأوبرا العالمية ماكبث مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة الإدارية الجديدة المطربة المصرية

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