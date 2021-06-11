مريم طاحون تشارك في «أوبرا ماكبث».. «كروان مصري» يطرب أوروبا

مريم طاحون تشارك في «أوبرا ماكبث».. «كروان مصري» يطرب أوروبا
شاركت مطربة الأوبرا المصرية الصاعدة مريم طاحون، في الأوبرا العالمية الشهيرة "ماكبث" والتي أقيمت بدار الأوبرا بالعاصمة النمساوية فيينا في عرضها الأول، أمس الخميس 10 يونيو.
وجاءت مشاركة الموهبة المصرية الصاعدة في هذا العمل العالمي لتشارك المطربة العالمية "أنا نيتربكو" للمرة الثانية، حيث كانت قد شاركت معها في أوبرا Tosca الشهيرة، منذ عدة أشهر.
وفي تصريحات صحفية، قالت الكروان المصري المتألق بالعاصمة النمساوية فيينا، إن مشاركتي في أوبرا "ماكبث" يعد خطوة هامة في مشوار غنائي الأوبرالي، حيث أنها إحدى الأعمال الأوبرالية الصعبة والتي تحتاج مجهودا كبيرا وقدرات خاصة، وهو ما أسعدني في أن يتم اختياري للمشاركة في هذا العمل العالمي الهام.
وأضافت مريم طاحون، أن العمل بجوار فنانين أوبراليين بحجم "أنا نيتربكو" يترك بصماته على المغنين والمغنيات الناشئات، حيث أن هذه المشاركة تمثل أحد أهم وسائل التعليم على مستوى عال وراق على أيدي عمالقة الفن الأوبرالي.
وقالت المطربة المصرية المتميزة بالنمسا أن أمنيتها الأهم في حياتها هي أن تشارك في عمل أوبرالي على أرض مصر ويا حبذا لو كان في افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيكون ذلك شرفا كبيرا خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يرعى الفنون الراقية سيشرف بكل تأكيد حفل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت حاورت "الدستور" مريم طاحون، أصغر مغنية أوبرا في فيينا، وهي تقترب من إتمام عامها السادس عشر في يوليو القادم، والتي استطاعت إثبات جدارتها بالوصول إلى الغناء بجوار مع أهم نجوم الأوبرا الكبار في عروض مشتركة في النمسا، والفوز في عدة مسابقات فنية بالمركز الأول لتتحدث عنها الصحف هناك ويحتفى بها السفير المصري ويقوم بتكريمها.
وأكدت خلال حوارها أنها شعرت بسعاد غارمة فى أول مشاركة لى بدار أوبرا فيينا كان ممزوجا بالفرح والسعادة والفخر كونى المصرية الوحيدة، وخصوصا عندما يكون أمام جمهور، بالإضافة لكونى طفلة عمرها 11 سنة ومصرية وفى وسط مغنيين عالميين وعلى مسرح أشهر أوبرا فى العالم.