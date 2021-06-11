جنوب إفريقيا توافق على بيع حصة أغلبية في شركة الطيران الوطنية

وافقت دولة جنوب إفريقيا على بيع حصة أغلبية في شركة الطيران الوطنية المتوقفة عن العمل، إلى شركة محلية لتأجير الطائرات، وشركة مساهمة خاصة، لتتخلص الحكومة بذلك من كيان لطالما استنزف موارد الدولة المالية.

وقال وزير المشاريع العامة والنقل العام، برافين جوردان، اليوم الجمعة، إن تحالف شركات "كونسورتيوم" يضم شركة جلوبال إيرويز- مقرها جوهانسبرج، وتمتلك شركة ليفت المحلية للطيران، التي تم تأسيسها مؤخرًا- وشركة الأسهم الخاصة هاريث جنرال بارتنرز، سوف يستحوذ على حصة قدرها 51% في الخطوط الجوية الجنوب إفريقية.

وسوف تحتفظ الحكومة بحصة أقلية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال جيدون نوفيك، مؤسس شركة ليفت، والرئيس التنفيذي لشركة هاريث تشيبو ماهلويل، في مقابلة، إن المجموعة التي تحمل اسم تاكاتسو، ستستثمر ما يصل إلى 3.5 مليار راند (257 مليون دولار) في الشركة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ويأتي بيع شركة الخطوط الجوية الجنوب إفريقية بعد حوالي ستة أسابيع من خروجها من إجراءات الإفلاس المطولة، حيث خفضت قوتها العاملة بنحو 80%، وخفضت التزاماتها المالية.

وتعاني إفريقيا بعدة أزمات اقتصادية، ومن ضمنها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت جنوب إفريقيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ خمسة أشهر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جنوب إفريقيا سجلت 8881 حالة إصابة جديدة.

وأفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية بأن نسبة الإيجابية في اختبارات فيروس كورونا بلغت 16.5%.

وكانت جنوب إفريقيا سجلت 12 ألفًا و271 حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 يناير الماضي.

وقال المعهد، في بيان: "ارتفاع أعداد الاختبارات والحالات وزيادة معدل الإيجابية كلها دلائل على موجة ثالثة متوقعة لفيروس كورونا".

وسجلت جنوب إفريقيا 1.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 57 ألف حالة وفاة.