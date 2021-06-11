حل أزمات الكهرباء والمرور وتوفير فرص عمل.. 7 سنوات من الإنجازات في المحافظات

حققت وزارة التنيمة المحلية، خلال الـ7 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، على رأسها تحسين خدمات الكهرباء بالمناطق المحرومة والمستجدة .

وعملت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في مختلف المحافظات، على توفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، بدعم مالي يقدر بحوالي 19 مليار جنيه.

وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالى 30 كيلومتر وعدد 60 ألف عمود بمشتملاتها وعدد 500 محول كهربائى قدرات مختلفة، استفاد منها حوالى 17 مليون مواطن بالمحافظات.

وفى مجال الأمن والإطفاء والمرور تم تنفيذ عدد 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور ، توريد سيارات إطفاء وأمن ومرور ، توريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليارات جنيه وفرت 35 ألف فرصة عمل.

كما تم صرف مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وفرت 60 ألف فرصة عمل شملت الاعمال التالية شراء عدد 2000 أتوبيس جديد ، ورفع كفاءة وتطوير لعدد 156 قطار ترام مفصلى ، شراء عدد 7 اتوبيس كهربائى ، عدد 182 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى ، تطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 اتوبيس ، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربى لتحويل عدد 2300 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.

وتواصل وزارة التنيمة المحلية، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم، لتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة كافة القطاعات بمايحقق رؤية الدولة نحو التنيمة المستدامة.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، على الالتزام بتنفيذ كافة المشروعات القومية بمايضمن تحقيق التكافل الاجتماعي.