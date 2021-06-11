الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حل أزمات الكهرباء والمرور وتوفير فرص عمل.. 7 سنوات من الإنجازات في المحافظات

الكهرباء
الكهرباء

 حققت وزارة التنيمة المحلية، خلال الـ7 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، على رأسها تحسين خدمات الكهرباء بالمناطق المحرومة والمستجدة .

وعملت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في مختلف المحافظات، على توفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، بدعم مالي يقدر بحوالي 19 مليار جنيه.

وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالى 30 كيلومتر وعدد 60 ألف عمود بمشتملاتها وعدد 500 محول كهربائى قدرات مختلفة،  استفاد منها حوالى 17 مليون مواطن بالمحافظات.

وفى مجال الأمن والإطفاء والمرور تم تنفيذ عدد 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور ، توريد سيارات إطفاء وأمن ومرور ، توريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليارات جنيه وفرت 35 ألف فرصة عمل.

 كما تم صرف مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وفرت 60 ألف فرصة عمل شملت الاعمال التالية شراء عدد 2000 أتوبيس جديد ، ورفع كفاءة وتطوير لعدد 156 قطار ترام مفصلى ، شراء عدد 7 اتوبيس كهربائى  ، عدد 182 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى ، تطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 اتوبيس ، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربى لتحويل عدد 2300 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.

وتواصل وزارة التنيمة المحلية، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم، لتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة كافة القطاعات بمايحقق رؤية الدولة نحو التنيمة المستدامة.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، على الالتزام بتنفيذ كافة المشروعات القومية بمايضمن تحقيق التكافل الاجتماعي.

 

الأكثر قراءة

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق: تقارير مزيفة

تفاصيل طقس اليوم الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة

أخفى المسروقات في عزبة الهجانة واختبأ في السلام.. الأمن يضبط لص المجوهرات بمدينة نصر

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين