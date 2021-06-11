في ذكرى ميلاده.. محمد عوض لأصحاب الفرق المسرحية: «تعلموا من سمير خفاجة»

تحل غدا، 12 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي والممثل الكبير محمد عوض، وفي حوار صحفي له مع جريدة "الوفد" نشر بتاريخ 9 أغسطس من عام 1990، سئل الفنان محمد عوض عن ندرة تجمع أكثر من نجم في مسرحية واحدة.

و أجاب الفنان "أقول لأصحاب الفرق المسرحية تعلموا من سمير خفاجة، ففي مسرحية "البحر بيضحك ليه" عمل مأدبة عامرة بالنجوم لأن تجمع أكثر من نجم في عمل واحد، لن يجعل هناك مكانا للوقوف، أما إذا كان السبب في عدم تجمع أكثر من نجم في مسرحية واحدة بسبب ارتفاع أجور النجوم، فيمكن الاتفاق مع هؤلاء النجوم على الحصول على نسبة من الإيراد، وفي هذه الحالة سوف يستمر العمل لأن المنتج مفيش عليه مصاريف، فلو ربحت المسرحية سوف يستفيد الجميع ولو فشلت فسوف تكون بدون خسارة كبيرة".

- أعماله الفنية

يذكر أن الفنان محمد عوض قدم العديد من الأعمال الفنية التي تجاوزت 130 عملًا، ما بين مسلسلات أهمها «البراري والحامول، ناس ولاد ناس»، وأفلام سينمائية أشهرها «إخواته البنات، سفاح في مدرسة المراهقات، حب فوق السحاب، الولد الغبي»، كما ظلت أعماله المسرحية محطات هامة في تاريخ المسرح المصري، ومنها «الطرطور، العبيط، مراتي تقريبا، طبق سلطة، مجرم رغم أنفه».

ولكن للأسف تراجعت نجوميته عند إصابته بمرض السرطان، ظل على صراع معه لـ 7سنوات، حتى أودى بحياته في 27 فبراير عام 1997.

الجميل أنه مع حلول عام 2016 بدأ نجم عائلة «عوض» في العودة مجددًا، من خلال أول ظهور لحفيدته الفنانة جميلة عوض، ومشاركتها في مسلسل «تحت السيطرة» والذى لاقى متابعة كبيرة من المشاهدين، كما شاركت في مسلسلي «جريمة شغف، لا تطفئ الشمس» وأفلام كـ: هيبتا، من 30 سنة، لف ودوران.