الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس تدشين كنيسة القديسين بالإسكندرية غدًا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدًا  السبت،  صلاة تدشين الكنيسة  القديسين بمشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسهم الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون والأنبا هيرمينا الأساقفة العموم بالإسكندرية ، بالإضافة إلى مشاركة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

 وذلك ضمن احتفال  كنيسة مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء و المعروفة بكنيسة القديسين بالإسكندرية، باليوبيل الذهبي لتأسيسها


وخلال ترؤس البابا لصلاة القداس الإلهي تتخذ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أثناء طقس التدشين، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات و جلوس فرد في كل دكة.

وقالت مصادركنسية مطلعة في تصريحات  لـ"الدستور "، إن صلوات القداس الإلهي ستقتصر على مشاركة محدودة من الشعب القبطي، على أن يكون الحضور بدعوة شخصية وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجد.

- بث صلوات القداس والتدشين عبر "فيسبوك"

وأعلنت كنيسة مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء سيدي بشر عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم بث صلوات القداس والتدشين عبر صفحتها الرسمية بالإضافة إلى القنوات الفضائية المسيحية.

وتتميز كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر، بمكانة كبرى في الإسكندرية، كونها موطن حادث التفجير في عام 2011 الذي يعرف باسم تفجير كنيسة القديسين.

جدير بالذكر انه زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الإسكندرية عده مرات خلال عام 2021 إذ ترأس صلوات أحد الشعانين بكاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية ،وقداس خميس العهد بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط والاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء كنيسة الملاك ميخائيل بشرق الإسكندرية 
ومن جهته تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا تكلا بالعبور لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في أغسطس المقبل لترؤس صلوات تدشين الكنيسة بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

القنوات الفضائية المعادى البابا تواضروس العذراء الكنيسة القبطية كنيسة مارمرقس الكنيسة دير مارمينا بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني المنتزة تواضروس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسهم ارتداء الكمامات أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا إيلاريون أساقفة الكنيسة التباعد الاجتماعي بطريرك الكرازة المرقسية مارمرقس الرسول التباعد الكرازة المرقسية دير مارمينا العجائبي حضور بطرس قداسة البابا تواضروس كنيسة مارمرقس الرسول بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كاتدرائية بشائر الخير كنيسة القديسين بالاسكندرية قداسة البابا تواضروس الثاني

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