بمشاركة 100 شاب.. مد التسجيل في القمة الشبابية الثانية لمراكز «شباب مصر»

أعلن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في القمة الشبابية الثانية لمراكز شباب مصر لشباب المحافظات الحدودية، والتي تأتي تحت عنوان "الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي"، والتي ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية،الشبابية، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة الشباب أعضاء مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية، خلال الفترة من 18-24 يونيو بمحافظة مطروح.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المتقدمين للمشاركة في القمة الشبابية الثانية تخطى عدد المتقدمين في القمة الأولى، ومن هذا المنطلق تم تمديد فترة التسجيل لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشباب المصري للتقديم في القمة، مشيرا إلى أن محافظات الجمهورية تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء القمة في نسختها الثانية.

ومن جهته، أوضح الأستاذ الدكتور ماجد العزازي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أن تنفيذ القمة الثانية جاء في ضوء النجاحات التي حققتها القمة الشبابية لمراكز شباب مصر في نسختها الأولى، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ توصيات القمة الشبابية الأولى، واستمرارية القمة وتعميمها ليتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مبينا أن القمة تأتي في إطار استراتجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم، بمشاركة 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب من المحافظات الحدودية.

للتسجيل في القمة الدخول على الرابط التالي:

https://www.emys.gov.eg/moy/the_youth_summit_of_egypt_youth_centers_2021/