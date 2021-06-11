النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق أشجار ومخلفات بالفسطاط

انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في أشجار ومخلفات بمنطقة الفسطاط بنطاق دائرة القسم، و كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمنطقة الفسطاط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ودفع اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الدفاع المدني كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

- أسباب الحرائق

وقالت إدارة الحماية المدنية، إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة العامة للحماية المدنية على أن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط، وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.