في ذكرى ميلاده.. كيف رأى محمد عوض أفلام المقاولات؟

تحل غدا، 12 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي والممثل الكبير محمد عوض، وفي حوار صحفي له مع جريدة "الوفد" نشر بتاريخ 19 ديسمبر 1986، سأله الكاتب الصحفي صلاح درويش لماذا توقفت عن الإنتاج؟، فكانت إجابته التوقف ليس للخسارة وإنما لخلافات إدارية مع الشركاء، وعلى فكرة تراودني الآن فكرة العودة للإنتاج.

ثم سأله الكاتب الصحفي، "هل تنتج على نظام أفلام المقاولات؟"، فأجاب الفنان محمود عوض: "مقاولات إيه.. هذه النوعية من الأفلام في رأيى هى أحد أسباب تدهور صناعة السينما عندنا وهبوط مستواها الفنى لأن غرض منتجها المكسب فقط وغالبا ما يكون على حساب المستوى، وبصراحة استمرار إنتاج هذا اللون سيزيد من الأزمة، وبالتالي لابد من موقف حاسم من غرفة صناعة السينما للقضاء نهائيا على هذه النوعية من الإنتاج الضار بالصناعة".

- أبرز أعماله الفنية

يذكر أن الفنان محمد عوض قدم العديد من الأعمال الفنية التي تجاوزت 130 عملًا، ما بين مسلسلات أهمها «البراري والحامول، ناس ولاد ناس»، وأفلام سينمائية أشهرها «إخواته البنات، سفاح في مدرسة المراهقات، حب فوق السحاب، الولد الغبي»، كما ظلت أعماله المسرحية محطات هامة في تاريخ المسرح المصري، ومنها «الطرطور، العبيط، مراتي تقريبا، طبق سلطة، مجرم رغم أنفه».

ولكن للأسف تراجعت نجوميته عند إصابته بمرض السرطان، و ظل على صراع معه لمدة 7سنوات، حتى أودى بحياته في 27 فبراير عام 1997.

ومن المفارقات أنه مع حلول عام 2016 بدأ نجم عائلة «عوض» في العودة مجددًا، من خلال أول ظهور لحفيدته الفنانة جميلة عوض، ومشاركتها في مسلسل «تحت السيطرة» والذى لاقى متابعة كبيرة من المشاهدين، كما شاركت في مسلسلي «جريمة شغف، لا تطفئ الشمس» وأفلام هيبتا، من 30 سنة، لف ودوران.