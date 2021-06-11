الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن 3 لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالطريق الأوسطي بحلوان

اسعاف
اسعاف

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، و كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها التكميلية للوقوف على تفاصيل الواقعة.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الأوسطي بحلوان بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

- تفاصيل الحادث 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

 

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

 

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

 

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

 

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

 

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

 

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

 

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

 

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

 

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

نيابة حلوان الجزئية حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي تقرير الصفة التشريحية المباحث الجنائية

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