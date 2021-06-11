«مستقبل وطن» ينظم المؤتمر الأول لتنمية المشروعات بالوادي الجديد

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، وبالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، المؤتمر الأول لتنمية المشروعات وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي لها، اليوم الجمعة، إن المؤتمر جرى تنظيمه بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، بحضور جمال آدم أمين عام الحزب بالمحافظة، محمود سبع مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ولفيف من قيادات الحزب والمهتمين بالمشروعات وريادة الأعمال.

وأضافت ذخيرة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعريف الشباب بأهم المشروعات التي يمكن أن تنفذ بمجتمعاتهم وذات عائد مادي كبير، كما سيتم التعريف بكافة سبل الدعم التي يوفرها الجهاز للشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات متوسطة أو صغيرة، وآفاق التنمية وما توفره المشروعات من فرص عمل.

وفي نفس السياق شهدت مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق فعاليات ندوة تثقيفية موسعة حول الفطر الأسود ومصل فيروس كورونا المستجد.

قالت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، إنه جرى تنظيم الندوة بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وبحضور لفيف من أبناء مدينة الخارجة.

أوضحت كاميليا، أن الندوة تناولت التعريف بالفطر الأسود وطبيعة الإصابة به وطرق الوقاية منه والعلاج، كما تناولت الندوة تعريف الحاضرين والرد على استفساراتهم حول لقاح ومصل فيروس كورونا وفوائد اللقاح والرد على ما يثار حوله من شائعات وأخبار مغلوطة. وأشارت إلى، أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.