الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بتحسن ببطء».. لقاء سويدان: «ادعولي أنا مريضة جدا»

لقاء سويدان
لقاء سويدان

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" عن تعرضها لأزمة صحية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

ونشرت لقاء صورة لها وهي على البحر وعلقت قائلة: "أنا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور  شغل أو حاجات مبهجة وما بحبش الأخبار الكئيبة، بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا.. لأني مريضة جدًا من فترة وبتحسن ببطء، ادعوا لي في صلاتكم ومن قلبكم، اعذروني في عدم ردي علي الموبايل".

وأنهالت التعليقات على المنشور الذي أظهر دخول سويدان في حالة جسمانية غير متزنة، بسبب مرض لم تفصح بعد عن تفاصيله، حيث قام متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل .

وكان مسلسل "ولاد ناس" هو المحطة الفنية السابقة للقاء سويدان وقد شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني المنصرم .

وشاركت سويدان فى بطولة مسلسل «ولاد ناس» صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، ناصر سيف، محمد سليمان، محمد السعدني، ندى عادل، طارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم ماجد الكدواني، بيومى فؤاد، وألفت عمر.

وعلى الجانب الآخر، تحضر لقاء سويدان لمسرحيتها الجديدة التي تجرى التحضير لها خلال هذه الفترة والتي تحمل عنوان «هاملت بالمقلوب» وتعرض على خشبة مسرح السلام، حيث إنها تجرى بروفات مكثفة للمسرحية مع المخرج مازن الغرباوي، والتى قام بكتابتها السيناريست سامح مهران، ويشارك فى بطولتها الفنان خالد محمود وأيمن الشيمى وعمرو القاضى ومجموعة من الشباب.

وشاركت لقاء سويدان في مسلسل الانيميشن "أدم علية السلام"، والذي عرض مؤخرًا وكان من إخراج عايدة فهمي وتأليف عبد العزيز زكي وشارك فيه محمود الحديني واحمد سلامة .

dsasawq
dsasawq
مسرحي مسرحية مسرح السلام رانيا فريد شوقي بيومي فؤاد ماجد الكدواني فريد شوقي الفنانة لقاء سويدان

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«بتحسن ببطء».. لقاء سويدان: «ادعولي أنا مريضة جدا»

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