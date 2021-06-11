الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن أسوان يضبط 5 أطنان من أحجار خام الذهب

أحجار خام الذهب
أحجار خام الذهب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من القبض على 3 أشخاص بحيازتهم كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، ويأتي ذلك ضمن قضايا التنقيب، وفي إطار الحملات الأمنية التي يتم تنظيمها.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط المديرية  في إلقاء القبض على 3 أشخاص وبحيازتهم التالي: سيارة محمل عليها 97  جوال من احجار الكوارتز، التي يستخلص منها خام الذهب، ويبلغ وزنهم حوالي 5 طن  .

وجاء ذلك بعد تمكن الأجهزه الأمنية في أسوان من إجراء تحرياتهم حول الشخص، والتأكد حول عملهم في التنقيب عن الذهب، والذى يتم استخلاصه خام من خلال أحجار الكوارتز الذي وصل إليها، وعلي الفور تم تشكيل فريق للقبض عليه،  توجهت القيادات الأمنية إلي المكان وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.


ويأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

أمن قانون أسوان ضبط 3 أشخاص أحجار خام الذهب

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