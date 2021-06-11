الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب في شقة بالسلام

جثة شاب
جثة شاب

تفحص أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، علاقات الشاب الذي عثر على جثته في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة السلام.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالشارع، تمهيدا لتفريغها لمعرفة المترددين على شقة الشاب كما يتم مناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

و كان قسم شرطة السلام أول، قد تلقى بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بالعقار الكائن دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة صاحب الشقة، عاطل. 

 وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ وتعفن رمي، وبفحص الشقة تبين عدم وجود عنف بالأبواب أو الشبابيك، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

أجهزة الأمن بالقاهرة علاقات الشاب حالة تعفن السلام ملابسات الواقعة

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