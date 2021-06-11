كورونا يغلق العاصمة التشيلية «سانتياجو»

أعلنت دولة تشيلي إغلاق العاصمة سانتياجو، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن ما يقرب من 60% من الأفراد في البلاد تم تطعيمهم بالكامل، بحسب وكالة "رويترز".

وبموجب قواعد الإغلاق، يتعين على أكثر من 8 ملايين ساكن يعيشون في العاصمة وحولها البقاء في منازلهم اعتبارا من غدا السبت.

وسجلت تشيلي أمس الخميس 7716 إصابة يومية جديدة، وكانت الغالبية العظمى من الإصابات بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل، وحذر مسؤولو الصحة من أن أسرة العناية المركزة أوشكت على الوصول إلى طاقتها الكاملة.

وقال خوسيه لويس إسبينوزا، رئيس الاتحاد الوطني لجمعية الممرضين في تشيلي، إن أعضاء الجمعية "على وشك الانهيار".

وقد تم تطعيم حوالي 58% من سكان تشيلي البالغ عددهم 17.5 مليون شخص بشكل كامل، وتلقى ما يصل إلى 75% جرعة لقاح واحدة على الأقل.

يذكر أنه تم إغلاق حدود تشيلي من مارس إلى نوفمبر 2020، ولكن بعد إغلاق صارم أدى إلى انخفاض عدد الإصابات، تم اتخاذ قرار بإعادة فتحها.

كما منح التشيليون تصاريح عطلة خاصة للسفر بحرية أكبر في جميع أنحاء البلاد خلال العطلة الصيفية في نصف الكرة الجنوبي، كما تم افتتاح المطاعم والمتاجر والمنتجعات السياحية.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بتشيلي منذ بدء الوباء حوالي 1.5 مليون إصابة، وتم تسجيل أكثر من 30 ألف حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، فقد ارتفع عدد المصابين إلى قرابة 175 مليون إنسان، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء حوالي 4 ملايين حالة وفاة.

وبحسب الأرقام التي رصدها مرصد جامعة جونز هوبكينز لإصابات فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، بلغ عدد المصابين بالفيروس 174.771.133، من بينهم 3.769.494 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتواصل الهند تسجيل الأرقام الكبيرة في الإصابات والوفيات، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة عن إصابة 91.702 إصابة جديدة بكورونا، بينما تم تسجيل 3.403 وفيات، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.